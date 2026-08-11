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Hırsızların Gözdesi: En Çok Çalınan Araçlar Açıklandı

Hırsızların Gözdesi: En Çok Çalınan Araçlar Açıklandı
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Araç hırsızlığı, gelişen güvenlik önlemlerine rağmen dünya genelinde ciddi bir sorun. Bazı otomobil modelleri ise hırsızların en çok hedefi oluyor.

Dünya genelinde araç hırsızlığı, güvenlik önlemlerindeki gelişmelere rağmen önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Her yıl milyonlarca araç hırsızların hedefi oluyor.

Yapılan araştırmalar, bazı otomobil modellerinin diğerlerine kıyasla çok daha fazla çalındığını ortaya koyuyor. Hırsızların en çok tercih ettiği araçlar listesi açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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