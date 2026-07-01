Dicle'de Otomobil Motorunda Çıkan Yangın Sonucu Kullanılamaz Hale Geldi

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dicle ilçesi Üçyol mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı