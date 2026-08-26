Devriye Araçlarında Küçük Ama Etkili Modeller

Suçluların korkulu rüyası olan devriye araçları her zaman devasa ve güçlü olmak zorunda değil. Amerikan polisinin geçmişte kullandığı bazı ilginç modeller, zihninizdeki bu algıyı tamamen değiştirecek.

Tarihte küçük ve sıradan görünümlü araçlar da polis hizmetinde kullanılmıştır. Bu modeller, etkili bir devriye aracı için büyüklüğün tek başına yeterli olmadığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi