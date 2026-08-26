Devriye Araçlarında Küçük Ama Etkili Modeller
Amerikan polisinin geçmişte kullandığı küçük ve sıradan görünümlü devriye araçları, büyük ve güçlü olmanın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Bu ilginç modeller, suçlular için etkili bir caydırıcılık sağlarken polis algısını da değiştiriyor.
Suçluların korkulu rüyası olan devriye araçları her zaman devasa ve güçlü olmak zorunda değil. Amerikan polisinin geçmişte kullandığı bazı ilginç modeller, zihninizdeki bu algıyı tamamen değiştirecek.
Tarihte küçük ve sıradan görünümlü araçlar da polis hizmetinde kullanılmıştır. Bu modeller, etkili bir devriye aracı için büyüklüğün tek başına yeterli olmadığını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi