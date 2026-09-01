Dacia Sandero 2028'de Yenileniyor: Hibrit ve Elektrikli Seçenekler Geliyor

Dacia Sandero, 2028 yılında büyük bir değişim geçirecek. Yeni nesil modelin hem hibrit hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Dacia, yeni Sandero'yu 2028 yılında tanıtmayı planlıyor. Bu kapsamda markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin önemli bir adımı olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi