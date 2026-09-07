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D Segment Araçlar: Özellikleri ve Öne Çıkan Modeller

D Segment Araçlar: Özellikleri ve Öne Çıkan Modeller
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D segmenti, üst-orta sınıf otomobilleri kapsar; geniş iç hacim, konfor ve güçlü motor seçenekleriyle aile ve uzun yol kullanıcılarına hitap eder. Passat, Superb, BMW 3 Serisi gibi modeller bu segmentte yer alır.

D segmentli araçlar, otomobil sınıflandırmasında C segmentinin üstünde, E segmentinin altında konumlanan orta-üst sınıf modellerdir. Geniş iç hacimleri, uzun gövdeleri, konfor odaklı sürüş özellikleri ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan bu araçlar; aile, uzun yol ve iş amaçlı kullanımda tercih edilir. Yaklaşık 4,6 metre ve üzeri uzunluk, C segment modellerden daha geniş bir kullanım alanı sunar; ancak segment belirlenirken yalnızca uzunluk değil iç hacim, donanım, motor seçenekleri ve konumlandırma da dikkate alınır.

D segmentinde sedan ve station wagon modellerin yanı sıra bazı liftback, coupe ve SUV modeller bulunabilir. Geniş ve ferah iç mekan, uzun yolculuklara uygun konfor, büyük bagaj hacmi, daha güçlü motorlar, kaliteli iç mekan malzemeleri ve yüksek donanım seviyesi bu segmentin başlıca özellikleridir. Arka koltuk diz mesafesi ve kabin genişliği, ailelerin D segment tercihinde önemli rol oynar.

Volkswagen Passat, Skoda Superb, BMW 3 Serisi, Toyota Camry ve Mercedes C Serisi en bilinen D segment modellerindendir. Audi A4, Peugeot 508, Opel Insignia, Volvo S60, Mazda 6, Honda Accord, Ford Mondeo, Renault Talisman, Citroën C5 X ve Kia K5 de bu segmentte yer alır. "En iyi D segment araç" seçimi ise bütçe, kullanım amacı ve motor tercihine göre değişir.

Kaynak: Haber Merkezi
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