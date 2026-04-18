Çorlu'da Otomobil Alev Aldı

Çorlu'da Otomobil Alev Aldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halinde olan bir otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Dağlı, uzun süredir evinin önünde park halinde olan 59 AGU 097 plakalı otomobili çıkarıp yakıt aldıktan sonra dolaşmaya başladı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine Dağlı, aracı kenara çekip indi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangınla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
