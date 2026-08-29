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İngiltere'de Çinli Otomobil Rüzgarı: Jaecoo 7 Satış Rekoru Kırdı

İngiltere'de Çinli Otomobil Rüzgarı: Jaecoo 7 Satış Rekoru Kırdı
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İngiltere'de Çinli otomobil markalarının pazar payı hızla artıyor. BYD, Chery, MG ve Denza uygun fiyat ve zengin donanımlarıyla öne çıkıyor. Jaecoo 7, yaklaşık 30 bin sterlinlik fiyatıyla martta 10 bin 64 adet satılarak en çok satan yeni otomobil oldu; 2025'ten bu yana 53 bin kayıt yapıldı. Carwow verilerine göre, Çinli araç satın almayı düşünen İngiliz sürücülerin oranı yüzde 49'a yükseldi.

İngiltere'de Çinli otomobil markalarının pazar payı giderek büyüyor. BYD, Chery, MG ve Denza, uygun fiyatları ve zengin donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Jaecoo 7, yaklaşık 30 bin sterlinlik fiyatıyla mart ayında 10 bin 64 adet satılarak ülkenin en çok satan yeni otomobili oldu. 2025'te satışa sunulmasından bu yana 53 binden fazla Jaecoo 7 trafiğe kaydedildi.

Carwow verilerine göre, Çinli otomobil satın almayı düşünen İngiliz sürücülerin oranı yüzde 49'a çıkarak geçen yılki yüzde 35 seviyesinin belirgin şekilde üzerine çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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