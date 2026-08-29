İngiltere'de Çinli Otomobil Rüzgarı: Jaecoo 7 Satış Rekoru Kırdı

İngiltere'de Çinli otomobil markalarının pazar payı giderek büyüyor. BYD, Chery, MG ve Denza, uygun fiyatları ve zengin donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Jaecoo 7, yaklaşık 30 bin sterlinlik fiyatıyla mart ayında 10 bin 64 adet satılarak ülkenin en çok satan yeni otomobili oldu. 2025'te satışa sunulmasından bu yana 53 binden fazla Jaecoo 7 trafiğe kaydedildi.

Carwow verilerine göre, Çinli otomobil satın almayı düşünen İngiliz sürücülerin oranı yüzde 49'a çıkarak geçen yılki yüzde 35 seviyesinin belirgin şekilde üzerine çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi