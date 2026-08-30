Çin'de 4,3 Milyon Aracı Kapsayan Tarihi Geri Çağırma: Gömme Kapı Kolları Güvenlik Riskine Yol Açtı

Çin otomotiv tarihinde rekor kapsamlı bir geri çağırma yaşanıyor. Elektrikli araçlarda yaygınlaşan gömme kapı kolları, güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yeniden ele alınıyor. Tesla'dan Xiaomi, Leapmotor, XPeng ve Geely'ye kadar birçok marka, toplam 4,3 milyon aracı kapsayan bu operasyonda yer alıyor.

Kaza anında aracın elektrik sistemi devre dışı kaldığında gömme kapı kolları işlevsiz hale geliyor, bu da tahliye ve kurtarma çalışmalarını geciktiriyor. Tesla, yazılım güncellemesi ve uyarı etiketleri gibi önlemler alırken, Çin yönetimi 2027'den itibaren tamamen gizli kapı kollarını yasaklayacak ve kapıların mekanik olarak açılabilirliğini zorunlu kılacak.

Kaynak: Haber Merkezi