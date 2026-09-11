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Çin'den otonom araç yol haritası: 2030'da geniş kullanım hedefi

Çin'den otonom araç yol haritası: 2030'da geniş kullanım hedefi
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Çin, yeni sanayi yol haritasıyla sürücüsüz araçlarda 2030'a kadar geniş ölçekli kullanımı ve küresel otomotiv liderliğini hedefliyor.

Çin, elektrikli araçlarda kazandığı küresel üstünlüğü sürücüsüz araçlara taşımayı planlıyor. Açıklanan yeni sanayi yol haritası, araçların daha akıllı hale gelmesinin yanı sıra üretim kapasitesinden güvenlik kurallarına kadar sektörün tümünü yeniden düzenlemeyi öngörüyor.

Plana göre otonom sürüş özellikli araçlar 2030'a kadar geniş ölçekli kullanıma ulaşacak. Bu araçların otoyollarda, şehir çevre yollarında ve seçilmiş kent içi güzergahlarda yaygınlaşması hedefleniyor. Böylece bugün belirli test bölgeleri ve robotaksi filolarıyla sınırlı olan kullanım, günlük ulaşımın daha görünür bir parçası olacak. Çin'de otonom sürüş altyapısı da hızla genişliyor: 57 bin kilometreden fazla yol test ve gösterim çalışmalarına açılmış durumda; otonom araçların toplam test mesafesi 220 milyon kilometreyi aştı.

Yol haritasının öne çıkan hedeflerinden biri, Çinli otomobil üreticilerinin küresel konumunu güçlendirmek. Pekin yönetimi, satış açısından dünyanın en büyük 10 otomobil şirketi arasına birden fazla Çinli üreticinin girmesini istiyor. Bu hedef, Çin otomotiv sektörünün hızlı dönüşümünün sürücüsüz araç teknolojisiyle süreceğine işaret ediyor.

Elektrikli araçlarda küresel üretim merkezi haline gelen Çin, bundan sonraki rekabetin yazılım, sensörler, yapay zeka ve otonom sürüş sistemleri üzerinden şekilleneceğini öngörüyor. Plan kapsamında Çinli markaların yurt dışındaki bilinirliğinin artırılması ve ülkenin uluslararası otomotiv standartlarının belirlenmesindeki etkisinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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