Haberler

Cadillac F1'de liderlik değişimi: Budkowski görevde

Cadillac F1'de liderlik değişimi: Budkowski görevde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cadillac F1 Takımı, kurucu lideri Graeme Lowdon ile yollarını ayırdı; yerine deneyimli isim Marcin Budkowski getirildi. Budkowski, Hollanda GP ile göreve başlayacak ve takımı rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.

Cadillac F1 Takımı'nda önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Takımın kuruluşundan bu yana liderlik görevini üstlenen Graeme Lowdon ile yollar ayrıldı. Yerine, Formula 1'de uzun yıllara dayanan deneyime sahip Marcin Budkowski getirildi.

49 yaşındaki Polonya-Fransa kökenli mühendis Budkowski, daha önce Prost, Ferrari, McLaren, FIA ve Alpine'de üst düzey görevlerde bulundu. Bu deneyimiyle Cadillac'ın uzun vadeli rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Cadillac F1 Takımı CEO'su Dan Towriss, yapılan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulundu. Marcin'in atanmasının takımın gelişiminde önemli bir adım olduğunu belirten Towriss, "Amacımız sadece Formula 1'de yer almak değil, ön sıralarda mücadele edecek yeni nesil bir takım kurmaktı" dedi. Ayrıca Lowdon'a kuruluş sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni takım lideri Budkowski, Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si ile görevine başlayacak. Hedeflerini açıklayan Budkowski, bütçe sınırları içinde araç gelişimini en üst düzeye çıkarmak ve tüm takım fonksiyonlarını rekabetçi hale getirmek istediklerini söyledi. Ayrıca kazanma odaklı, kararlı ve süreçlere dikkat eden bir yapı oluşturacaklarını vurguladı.

Budkowski, "Odağım, ekibimizi, araçlarımızı ve bilgi akışımızı hizalayarak doğru kararların hızla alınmasını sağlamak ve pistte her çıktığımızda performansı artırmak olacak" ifadelerini kullandı. Yeni görevinin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Fethiye'de can pazarı! Tur teknesi yandı, 115 kişi suya atladı

Gezi teknesi bu hale geldi: 115 kişi denize atladı
Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak

Bakan Kacır: Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacağız
Boğaz'da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı

Boğazda görsel şölen, görenler mest oldu
Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur

Bakan Gürlek'ten çetelere net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yok
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!