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BYD Tang su birikintisinde alt gövdesinden parça kopardı

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Çin'in Şenyang şehrinde aşırı yağışlar sırasında bir BYD Tang modelinin derin sudan geçerken alt gövdesinden büyük bir parça koptu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, otomotiv mühendislerine göre hidrodinamik basınçtan kaynaklanmış olabilir. BYD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

Çin'in Şenyang şehrinde aşırı yağışlar sırasında kaydedilen bir görüntü, bir BYD Tang modelinin derin su birikintisinden geçerken alt gövdesinden büyük bir parçanın koptuğunu gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, otomotiv sektöründe tartışma başlattı.

Otomotiv mühendisleri ve CarNewsChina gibi kaynaklar, yüksek hızla derin suya girildiğinde oluşan hidrodinamik su basıncının araç altındaki koruma panelini sökebileceğini belirtiyor. Kopan parçanın yapısal olarak daha hacimli görünmesi, elektrik motoru veya hibrit bileşenlerin hasar görmüş olabileceğine işaret ediyor. Ancak aracın stop lambaları yanarak yoluna devam etmesi, mekanik bir arıza olmadığını gösteriyor.

Olay sonrası ne BYD Çin merkez ofisinden ne de distribütörlerden resmi bir açıklama yapıldı. Aracın hasar geçmişi bilinmediği için 'motor düştü' iddiaları henüz doğrulanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi
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