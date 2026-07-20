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BYD Tang'ın Altından Düşen Parça Sosyal Medyada Gündem Oldu

BYD Tang'ın Altından Düşen Parça Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Yağışlı havada ilerleyen bir BYD Tang modelinin altından büyük bir mekanik parça koptu. Araç, hibrit yapısı sayesinde bir süre daha yoluna devam etti. Sosyal medyada motorun düştüğü iddia edilirken, uzmanlar parçanın montaj hatasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Yağışlı havada kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan görüntülerde, bir BYD Tang modelinin alt kısmından büyük bir mekanik parçanın koptuğu ve aracın buna rağmen bir süre daha ilerlediği görüldü. Sosyal medyada motorun düştüğü ancak hibrit sistem sayesinde yoluna devam edebildiği yönünde görüşler ortaya atıldı.

Videoda aracın yoğun su birikintisinin bulunduğu bir yolda ilerlerken alt bölümündeki ağır bir parçanın yola düştüğü dikkat çekti. Bazı kullanıcılar BYD Tang'ın hibrit yapısı sayesinde içten yanmalı motor veya elektrikli tahrik sistemiyle yoluna devam etmiş olabileceğini belirtirken, parçanın üretim veya montaj kaynaklı bir sorun nedeniyle yerinden çıkmış olabileceği de ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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