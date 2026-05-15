Bodrum'da Yol Kenarındaki Bordürlere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bordürlere çarpıp devrildi. Sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Nuriye Ayşen B.'nin kullandığı 34 RD 1979 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çapıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan Nuriye Ayşen B., itfaiyecilerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
