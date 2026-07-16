BMW, yangın tehlikesi nedeniyle 29 bin aracını geri çağırıyor

BMW, arızalı marş motorları nedeniyle yangın riski oluşturan 29 bin 119 adet şarj edilebilir hibrit aracını geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, motor çalıştırma rölesindeki korozyon aşırı ısınmaya ve kısa devreye neden oluyor.

Geri çağırma, 2016-2020 yılları arasında üretilen 3 Serisi, 5 Serisi ve 7 Serisi modelleri kapsıyor. BMW yetkili servisleri sorunu çözmek için marş motorlarını yenileriyle değiştirecek. Araç sahiplerine bilgilendirme mektupları ağustos sonunda gönderilecek.

Kaynak: Haber Merkezi