BMW, Yangın Tehlikesi Nedeniyle 29 Bin Hibrit Aracı Geri Çağırdı

Alman otomotiv devi BMW, arızalı marş motorlarının yol açtığı yangın tehlikesi nedeniyle dünya genelinde 29 bin 119 adet şarj edilebilir hibrit aracını geri çağırma kararı aldı. Araç sahiplerinden onarım işlemleri tamamlanana kadar otomobillerini binalardan uzakta ve açık alanlarda park etmeleri istendi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, geri çağırmadan etkilenen modellerin motor çalıştırma rölesinde zamanla korozyon meydana gelebiliyor. Su sızıntısı nedeniyle oluşan bu korozyon, marş motorunda aşırı ısınmaya ve kısa devreye neden olarak araç park halindeyken bile yangın riski oluşturuyor.

Geri çağırma 2016-2020 arası üretilen 3 Serisi, 5 Serisi ve 7 Serisi hibrit modelleri kapsıyor. BMW yetkili servisleri, eski marş motorlarını geliştirilmiş yeni bir tasarımla değiştirecek. Bilgilendirme mektuplarının ağustos ayı sonlarında gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi