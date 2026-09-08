BMW M350 xDrive Tanıtıldı: Yeni 3 Serisi'nin En Güçlü Benzinli Versiyonu

BMW, yeni nesil 3 Serisi'nin en güçlü içten yanmalı versiyonu olacak M350 xDrive modelini tanıttı. Yeni 3 Serisi, tamamen elektrikli i3'e benzer bir görünüme sahip ve emisyon düzenlemeleri için 48 volt teknolojili motorlar kullanacak. M350 xDrive, M340i'nin yerini alacak.

M350 xDrive, hafif hibrit destekli 3.0 litrelik turboşarjlı altı silindirli motoruyla 443 beygir gücü ve 580 Nm tork üretiyor. Bu değerler önceki M340i'ye göre ABD'de 57 beygir ve 80 Nm daha yüksek. Araç 100 km/s hıza 4.1 saniyede ulaşırken, maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Dikkat çeken bir diğer özellik, daha önce yalnızca tam donanımlı M3'te bulunan Drift Moment fonksiyonunun M350 xDrive'a eklenmesi. Bu özellik, gücü arka aksa aktararak savrulmayı sağlıyor. Ancak BMW, bu özelliğin gelecek yıl kablosuz güncellemeyle sunulacağını bildirdi. Yeni 3 Serisi ailesinde ayrıca dört silindirli modeller ve bir dizel motor seçeneği de bulunacak; plug-in hibrit bir modelin geliştirildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi