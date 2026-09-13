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BMW iX5 Hydrogen seri üretime hazırlanıyor

BMW iX5 Hydrogen seri üretime hazırlanıyor
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BMW, hidrojen yakıt hücreli iX5 Hydrogen modelini seri üretime hazırlıyor; prototip testleri sürerken üretim altyapısı da kuruluyor.

BMW, hidrojen yakıt hücreli iX5 Hydrogen modelini seri üretime hazırlıyor. Prototip araçların gerçek yol koşullarındaki testleri devam ederken şirket, üretim için gerekli altyapıyı oluşturmaya başladı.

Paylaşılan verilere göre modelin WLTP standartlarında 750 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor. Hidrojen depolarının doldurulmasının 5 dakikadan kısa sürmesi planlanıyor. iX5 Hydrogen'ın 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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