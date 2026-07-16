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BMW hibrit modellerini marş motoru sorunu nedeniyle geri çağırıyor

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BMW, marş motoru aşırı ısınmasına yol açabilecek korozyon sorunu nedeniyle 29.000'den fazla hibrit aracı geri çağırıyor. Geri çağrılan modeller arasında 530e, 330e iPerformance ve 740Le xDrive bulunuyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, hibrit modellerinden üçünde marş motoru aşırı ısınmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle 29.000'den fazla aracı geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, marş rölesi içindeki korozyon kısa devreye yol açarak aracın çalışırken veya kontak kapalıyken bile soruna neden olabiliyor.

Geri çağrılan araçların büyük çoğunluğu BMW 530e modelleri olmak üzere, 330e iPerformance ve 740Le xDrive modellerini kapsıyor. BMW, sahiplerini posta yoluyla bilgilendirecek ve marş motorunun ücretsiz değiştirilmesi için yetkili servislere yönlendirecek. Geçici önlem olarak, araçların binalardan uzakta park edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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