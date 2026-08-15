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BMW çarpışma testinde 5 yıldız peşini bırakıyor

BMW çarpışma testinde 5 yıldız peşini bırakıyor
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BMW, değişen güvenlik kriterleri nedeniyle çarpışma testlerinde beş yıldız hedeflemeyeceğini açıkladı. Fiziksel sağlamlığın değil, test prosedürlerinin etkili olduğunu vurgulayan şirket, bu alanda ilk ayrılan marka değil.

BMW, yeni güvenlik kriterleri nedeniyle çarpışma testlerinde beş yıldız almak için çaba göstermeyeceğini duyurdu. Şirketin yetkilisi Brendan Michel, testlerin artık daha çok elektronik sistemler gibi ayrıntılara odaklandığını belirtti.

Son beş yılda beş yıldızın altında kalan tek Alman otomobil üreticisi BMW oldu. Yöneticiler, bunun araçların fiziksel sağlamlığından değil, değişen test prosedürlerinden kaynaklandığını vurguladı.

BMW, beş yıldız kovalamacasını bırakan ilk marka değil ve muhtemelen son da olmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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