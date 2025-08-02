Bartın'da Alkollü Sürücü, Park Halindeki 3 Araca Çarptı

BARTIN'da alkollü olduğu belirlenen B.G.'nin (35) kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Yaralanan B.G., tedaviye alındı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. B.G. yönetimindeki 06 BZ 5260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 3 araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü B.G. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada zarar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,