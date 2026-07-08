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BAKIRKÖY'DE AĞAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

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Bakırköy'de kavşaktan dönen kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıkıp ağaçlara çarparak yan yattı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BAKIRKÖY'de kavşaktan dönen kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.U.(21) idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil yol ayrımından döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, aracın içinde sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan aracın olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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