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15 Yaşındaki Nehir Usta, Babasının Yanında Oto Tamirciliği Öğreniyor

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Nehir Habiboğlu, babasının otomobil atölyesinde şanzıman, motor ve bakım işleri yapıyor, 5 çırağına eğitim veriyor. 9. sınıf MESEM öğrencisi olan genç kız, tatillerde tam zamanlı çalışıp 6 yıl sonra kendi iş yerini açmayı hedefliyor.

Nehir Habiboğlu, babası Güven Habiboğlu'nun atölyesinde araçların şanzıman, motor, amortisör, balata ve bakım işlerini yapıyor. Sabah 8'den akşam 7'ye kadar çalışan Nehir, 5 çırağına işin inceliklerini öğretiyor. 9. sınıf MESEM öğrencisi olan genç kız, tatillerde tam zamanlı çalışıyor ve 6 yıl sonra kendi iş yerini açarak kız arkadaşlarını çalıştırmayı hedefliyor.

Babası Güven Habiboğlu, kızının azmi ve becerisinden gurur duyduğunu belirtirken, Nehir usta olarak anılan genç kız, arkadaşlarına rağmen işini önceliklendiriyor. Çırakları da Nehir ustanın yanında işi öğrenmekten mutlu olduklarını ve ileride kendi iş yerlerini açmak istediklerini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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