Avşa Adası'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, kayaya çarpıp, takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Ümit (64) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Avşa Adası'nda Çınarlı Koyu Angali mevkiinde meydana geldi. Gece kulübü sahibi Ali Ümit'in kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp, takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ümit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali Ümit'in yarın Avşa Adası'nda toprağa verileceği öğrenildi.