Audi Q6 e-tron Gerçek Menzil Testinde EPA Değerini 58 Kilometre Aştı

Edmunds tarafından günlük kullanım koşullarında yapılan elektrikli araç menzil testinde Audi Q6 e-tron 337 mil (yaklaşık 542 kilometre) yol kat etti. Bu sonuç, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) 301 millik (yaklaşık 484 kilometre) resmi menzil tahminini 36 mil (yaklaşık 58 kilometre) aşıyor. Q6 e-tron böylece resmi değerin yaklaşık yüzde 12 üzerine çıktı ve Edmunds'un test ettiği en uzun menzilli premium elektrikli SUV'ler arasına yerleşti.

Edmunds EV Range Test, şehir içi ve otoyol etaplarını birleştiren standart bir rotada yapılıyor; rotanın yüzde 60'ı dur-kalk trafiği içeren şehir yollarından, yüzde 40'ı otoyoldan oluşuyor. Ortalama hız 40 mil/sa (64 km/sa) seviyesinde tutulurken iklimlendirme sistemi otomatik modda 22 santigrat dereceye ayarlanıyor. Bu yöntem, gerçek kullanıma yakın bir menzil ve enerji tüketimi tablosu oluşturmayı hedefliyor.

Testte Q6 e-tron'un enerji tüketimi 100 milde 29,3 kWh (yaklaşık 18,2 kWh/100 km) olarak ölçüldü. Bu değer, EPA standardına göre açıklanan 100 milde 35 kWh'lik (yaklaşık 21,7 kWh/100 km) tüketimden yaklaşık yüzde 16 daha düşük. Araç, her kilovatsaat enerjiyle yaklaşık 3,4 mil (5,5 kilometre) yol alarak verimlilik açısından da dikkat çekti.

Test edilen 2027 model Audi Q6 e-tron, çift motorlu quattro dört tekerlekten çekişe sahip. 100 kWh brüt (94,4 kWh net) kapasiteli bataryaya sahip araçta güç, kalkış kontrolü ile kısa süreli 456 HP'ye çıkabiliyor. 800 voltluk PPE mimarisi sayesinde 270 kW'a kadar DC hızlı şarj destekleniyor; uygun istasyonda batarya yaklaşık 21 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e dolabiliyor. Enerji geri kazanım sistemi, frenleme enerjisinin büyük bölümünü bataryaya aktarabiliyor.

Premium Platform Electric üzerinde geliştirilen Q6 e-tron, Türkiye'de SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle satışa sunuluyor. Türkiye'deki Q6 SUV e-tron quattro, WLTP'ye göre 641 kilometreye varan menzil sunarken 0-100 km/sa hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor. Q6 Sportback e-tron ise daha dinamik bir tasarımla aynı teknolojik özellikleri bir araya getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi