Ataşehir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Ataşehir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ATAŞEHİR'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Site Mahallesi Çamlıca Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. 34 MMC 653 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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