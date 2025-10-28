Haberler

Ataşehir'de otomobil apartmanın bahçesine uçtu

Ataşehir'de park etmeye çalışan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil bir apartmanın bahçesine uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Beyaz Kumru Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NTN 260 plakalı otomobilin sürücüsü H.A., aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçtu. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'FRENLE GAZI KARIŞTIRDI'

Kazayı gören Recep Cesur, "Komşumuz aracını apartmanın önüne park etmeye çalışırken sanıyorum gazla freni birbirine karıştırdı. Ben de camdaydım olayı gördüm. Aracın sol ön tekerleği boşa düşünce, aşağı komşumuzun bahçesine bu şekilde uçmuş oldu. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili çok sıkıntılı bir durum yok, ama 112 hemen geldi müdahale ettiler. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şu anda sağlığıyla ilgili bir sıkıntımız yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
