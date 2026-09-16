Artan Maliyetler Eski Nesil 1.6 Atmosferik Motorları Öne Çıkarıyor

Artan bakım maliyetleri ve karmaşık yapı, mekanik açıdan daha sade olan eski nesil atmosferik benzinli motorların bugün bile neden tercih edildiğini gösteriyor.

Sanayi ustalarının 'kolay kolay ölmez' dediği, sağlamlıklarıyla bilinen en güçlü 1.6 atmosferik motor seçenekleri ise şöyle sıralanıyor:

Kaynak: Haber Merkezi