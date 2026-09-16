Artan Maliyetler Eski Nesil 1.6 Atmosferik Motorları Öne Çıkarıyor
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Bakım maliyetleri ve karmaşık yapı, mekanik olarak daha sade eski nesil atmosferik benzinli motorları cazip hale getiriyor. Ustaların sağlamlığıyla öne çıkardığı en güçlü 1.6 atmosferik motor seçenekleri sıralanıyor.
Artan bakım maliyetleri ve karmaşık yapı, mekanik açıdan daha sade olan eski nesil atmosferik benzinli motorların bugün bile neden tercih edildiğini gösteriyor.
Sanayi ustalarının 'kolay kolay ölmez' dediği, sağlamlıklarıyla bilinen en güçlü 1.6 atmosferik motor seçenekleri ise şöyle sıralanıyor:
Kaynak: Haber Merkezi