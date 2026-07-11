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Araç Örtüleri Tehlike Saçıyor: Güneşte Kalan Branda Boyaya Zarar Veriyor

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Güneş altında uzun süre bırakılan araç örtüleri, iç yüzeyindeki desenler ve malzeme nedeniyle boyaya leke ve iz bırakabiliyor. Uzmanlar, nefes alabilen ve UV dayanımlı örtülerin tercih edilmesini öneriyor.

Bir araç örtüsü, güneş altında uzun süre bırakıldığında iç yüzeyindeki desenler ve malzeme aracın boyasına transfer olarak leke ve iz bırakabilir. Özellikle hava almayan ve UV ışınlarına dayanıklı olmayan örtüler, yüksek sıcaklık altında yapısını değiştirerek kaportaya zarar verebilir.

Uzmanlar, açık havada kullanılacak örtülerin nefes alabilen, UV dayanımlı ve boyaya zarar vermeyen malzemeden üretilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Mümkünse kapalı otopark veya gölgeli alan tercih edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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