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Apple Car Key, Xiaomi Araçlarına Geliyor

Apple Car Key, Xiaomi Araçlarına Geliyor
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Apple'ın dijital anahtar teknolojisi Car Key, Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki ilerlemesiyle yeni bir boyut kazanıyor. MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, Apple'ın Wallet uygulamasının arka planında bu entegrasyona yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Apple'ın dijital anahtar teknolojisi Car Key, Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki ilerlemesiyle yeni bir boyut kazanıyor.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, Apple'ın Wallet uygulamasının arka planında bu entegrasyona yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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