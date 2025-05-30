Aniden Duran Sürücü Kazaya Neden Oldu

Aniden Duran Sürücü Kazaya Neden Oldu
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Manavgat'ta D-400 kara yolunda otomobiliyle seyir halindeyken aniden duran bir sürücü, arkadan gelen araçların çarpışmasına yol açtı. Sürücünün ani fren yapmasının sebebi ise yolda gördüğü bir kaplumbağayı korumak istemesi olarak açıklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ana yolda otomobiliyle seyir halindeyken aniden duran sürücü kazaya neden oldu.Manavgat'ta D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kaza iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Manavgat'tan Antalya istikametine yolun sol şeridinde otomobiliyle ilerleyen sürücü aniden durdu. Hemen arkasından gelen 2 otomobilden ilki son anda şerit değiştirirken, diğeri ise önündeki otomobile çarpmaktan kaçamadı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücünün yolda gördüğü kaplumbağa çarpmamak için ani fren yaptığını söylediği öğrenildi.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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