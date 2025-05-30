ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ana yolda otomobiliyle seyir halindeyken aniden duran sürücü kazaya neden oldu.Manavgat'ta D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kaza iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Manavgat'tan Antalya istikametine yolun sol şeridinde otomobiliyle ilerleyen sürücü aniden durdu. Hemen arkasından gelen 2 otomobilden ilki son anda şerit değiştirirken, diğeri ise önündeki otomobile çarpmaktan kaçamadı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücünün yolda gördüğü kaplumbağa çarpmamak için ani fren yaptığını söylediği öğrenildi.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,