Alkollü Sürücünün İfadesi İle Kaza: 1 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü M.A. (37) ağır yaralandı. 1.18 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A., hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada sürücü M.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.A'nın yapılan kontrollerde 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.