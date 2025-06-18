Alkollü Sürücü Takla Attı: Yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde köprü girişinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Tedavi altına alınan sürücüsünün 2.42 promil alkollü olduğu saptandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde meydana geldi. H.T. (29) yönetimindeki 34 MKG 983 plakalı otomobil, Boğaz yolu Taşlık Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı H.T., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün 2,42 promül alkollü olduğu tespit edilirken, kaza ile ilgili soruşturma da başlatıldı.