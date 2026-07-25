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Alex Bowman, 2027'de Emekli Olacağını Açıkladı

Alex Bowman, 2027'de Emekli Olacağını Açıkladı
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NASCAR pilotu Alex Bowman, bir dizi sağlık sorunu ve hayal kırıklığının ardından 2027 sezonu sonunda emekli olma kararı aldı.

33 yaşındaki Alex Bowman, kariyerine olumlu bir notla son vermek istediğini belirterek 2027'de emekli olacağını duyurdu. Hendrick Motorsports'ta geçirdiği 10 yılda 8 galibiyet ve 114 ilk 10 bitirişi bulunan Bowman, baş dönmesi, sarsıntılar ve sırt yaralanmalarıyla mücadele etti. Bu sezon sadece 29. sırada bulunan pilot, yine de yüksek seviyede yarışabileceğini düşünüyor.

Takım arkadaşı Kyle Larson, Bowman'ın kararına saygı duyduğunu ve onun takıma katkılarını övdü. Ayrıca, JR Motorsports pilotu Justin Allgaier, 2027 ve sonrası için yarışmaya devam edeceğini açıklayarak emeklilik söylentilerini sonlandırdı. Bowman, yarış dışında da hayalleri olduğunu ve şu an için yayıncılık düşünmediğini, ancak gelecekte bu seçeneği değerlendirebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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