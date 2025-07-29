Adana'da Otomobil Kazasında Sürücü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Mustafa K.T. adlı sürücü, açılan kapıdan düşerek yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa K.T., açılan kapıdan düşüp yaralandı. Mustafa K.T.'nin düştükten sonra koşarak yol kenarına gidip oturduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K.T. yönetimindeki 01 KS 042 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkıp, karşıdaki sokağa giriş yapmaya çalışan Damla Ö.'nün kullandığı 01 DBK 12 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Mustafa K.T., çarpışmanın etkisiyle açılan kapıdan düşerek yaralandı. Kısa sürede kalkıp yolun kenarına koşan Mustafa K.T., yere oturdu. Mustafa K.T.'nin yardımına koşan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa K.T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.