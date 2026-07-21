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Araç Muayenesinde Yılın İlk Yarısında 7,8 Milyon Araç Kontrolden Geçti: En Sık Görülen Ağır Kusurlar Açıklandı

Araç Muayenesinde Yılın İlk Yarısında 7,8 Milyon Araç Kontrolden Geçti: En Sık Görülen Ağır Kusurlar Açıklandı
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Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda 2026’nın ilk altı ayında 7.89 milyon araç muayene edildi. 1.62 milyonu ağır kusurlu, 71 bini emniyetsiz bulundu. En sık fren, far ve emniyet kemeri arızaları görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen araç muayenelerinde, 2026 yılının ilk altı ayında yaklaşık 7 milyon 890 bin araç teknik kontrolden geçirildi. Sonuçlar, trafik güvenliğini tehdit eden teknik arızaların ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu. 1 milyon 621 bin 777 araç ağır kusurlu, 71 bin 362 araç ise emniyetsiz olarak değerlendirildi. Kusursuz araç sayısı ise yalnızca 393 bin 335 oldu.

Muayenede en sık karşılaşılan ağır kusurlar arasında fren sistemleri, farlar ve aydınlatma ekipmanları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemi ve koltuk sistemleri yer alıyor. Yetkililer, muayene öncesinde bu kritik noktaların kontrol edilmesinin sürücülere zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını vurguluyor. Ağır kusurlu veya emniyetsiz araçların eksiklikleri giderilmeden trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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