1.5 Milyonluk Sıfır Araç Hasarlı ve 2025 Model Çıktı
Gaziantep'te sıfır araç aldığını düşünen bir tüketici, Fiat Egea'sının ekspertizde hasarlı olduğunu ve modelinin de 2025 olduğunu öğrenerek şok yaşadı.
Gaziantep'te bir araç sahibi, 1,5 milyon TL ödeyerek sıfır Fiat Egea satın aldı. Ancak yaptırdığı ekspertizde aracın hasarlı olduğu ortaya çıktı. Ruhsat ve evrakları incelediğinde ise aracın kendisine 2026 model olarak teslim edilmesine rağmen aslında 2025 model olduğunu fark etti.
Vatandaş, yaşadığı mağduriyet üzerine bayiye süre vererek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi