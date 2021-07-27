Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda...

Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şovmen önceki gün sevgilisi Selin Atasoy'la City's AVM'deki sinemaya gitti.

Ünlü şovmen önceki gün sevgilisi Selin Atasoy'la City's AVM'deki sinemaya gitti. Salonun kapalı olduğunu öğrenince dışarı çıkan çift, taksi çevirdi.

Sorular üzerine bayramda İstanbul'da kaldığını ve iş görüşmeleri yaptığını söyleyen Bayülgen, muhabirlere "Sağlığımız yerinde, iyiyiz, sizi seviyorum" diyerek araca bindi.

Okan Bayülgen, Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbet programında en zorlu soruları samimiyetle yanıtlamıştı...

Kaynak: Hürriyet

Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
Kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyle tartışan Yusuf Güney, ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum
Kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyle tartışan Yusuf Güney, ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Ece Erken Derya Uluğ Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil yerine taksi! Okan Bayülgen Nişantaşı'nda... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 08:56:57. #1.15#

title