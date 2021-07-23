Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ceylan(63) kullandığı motosiklet ile sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Sıklık mevkiinde çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arif Ceylan, 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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