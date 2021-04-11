Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü
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Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp, üzüm bağına uçtu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp, üzüm bağına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinden E-96 Karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki 41 NH 802 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına girdi. Hurdaya dönen aracı görenlerin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve AKS ekipleri intikal ederken, AKS ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılan Ahmet Doğan Sarıkaya (39), Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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