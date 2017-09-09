Otomobil Trenin Altında Kaldı: 1 Ölü 3 Yaralı

Erzurum'un Pasinler İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Pasinler İlçesi Alvar beldesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen otomobil hemzemin geçitten geçtiği sırada Doğu Ekspres yolcu trenin altında kaldı. Kazada otomobilde bulunan A.A. (78) feci şekilde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.



Yaralılar Pasinler Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerinin ardından Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındılar. Trenin sürüklediği otomobilin çıkarılması için itfaiye ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı. - ERZURUM