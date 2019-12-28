Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü
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Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

28.12.2019 03:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 03:18
Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şette Tevfik Özdemir'in kullandığı 16 ABC 103 plakalı tıra çarptı.


Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü Halil İbrahim Eker, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sebebiyle karayolu 1 saat trafiğe kapatılırken, AKS ekiplerinin çalışmalarının sonrasında yol trafiğe açıldı.


Otomobil sürücüsü Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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