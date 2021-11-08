Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü - Haberler
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Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

ELAZIĞ'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Üngüzek (62) ile eşi Sevgi Üngüzek (65), hayatını kaybetti.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Üngüzek (62) ile eşi Sevgi Üngüzek (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Çemişgezek kara yolunda meydana geldi. Hasan Üngüzek yönetimindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.Ü. yönetimindeki 23 LV 449 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Üngüzek ile eşi Sevgi Üngüzek hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Üngüzek çiftinin cenazeleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

Otomobil, TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

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