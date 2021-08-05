Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
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Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Merve Polat (25), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Merve Polat (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Seydişehir- Beyşehir yolunda meydana geldi. Merve Polat yönetimindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Merve Polat'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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