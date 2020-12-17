Otomobil takla attı, sürücü yaralandı
17.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:39
KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıarak takla atan otomobildeki Fatih Bozkuş (41) yaralandı.
KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıarak takla atan otomobildeki Fatih Bozkuş (41) yaralandı. Bozkuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Bozkuş yönetimindeki 06 CDM 301 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fatih Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ