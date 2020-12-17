Otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

17.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:39
Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıarak takla atan otomobildeki Fatih Bozkuş (41) yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıarak takla atan otomobildeki Fatih Bozkuş (41) yaralandı. Bozkuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Bozkuş yönetimindeki  06 CDM 301 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fatih Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  


Otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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