Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü

08.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:03

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Eray Sarıöz (18) yaşamını yitirdi. Sarıöz'ün, ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Karasu'ya bağlı Denizköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Eray Sarıöz yönetimindeki 67 VA 287 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sarıöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ehliyetinin olmadığı tespit edilen Eray Sarıöz'ün cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA