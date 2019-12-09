Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

09.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:24

KARAMAN'da takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adem Mutlu (71) yaralanırken, eşi Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Karaman'da yaşayan Adem Mutlu, bel fıtığı hastası eşi Fatma Mutlu'yu tedavi için Karaman'a götürdü. Adem Mutlu idaresindeki araç, dönüş yolunda Sarıkaya köyü çıkışında mıcırlı yolda kontolden çıkıp takla atarak tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adem Mutlu ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Mutlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA