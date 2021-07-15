Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 50 BD 106 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koruma demirlerine çarparak, içi boş su kanalına düştü. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobil içinden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 20:58:35. #1.16#

title