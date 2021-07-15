Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

KAYSERİ'de içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 50 BD 106 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koruma demirlerine çarparak, içi boş su kanalına düştü. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobil içinden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün