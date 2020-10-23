Otomobil, şerit değiştiren hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

İZMİT'te, otomobilin şerit değiştiren hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İZMİT'te, otomobilin şerit değiştiren hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında, Yahyakaptan Mahallesi Otogar Gişeler bağlantı yolunda meydana geldi. Adem Erol Derin yönetimindeki 54 D 3871 plakalı otomobil, iddiaya göre TEM yolu bağlantısına girmek için aniden yavaşlayıp şerit değiştiren Hüseyin Sağlam'ın kullandığı 34 HA 0199 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüsü Adem Erol Derin ve Sema Turgut'u araçtan çıkardı. Ağır yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Kandıra yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU