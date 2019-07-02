Otomobil Satışları, Yılın İlk 6 Ayında Neredeyse Yarı Yarıya Azaldı

Son dönemde ekonomide işlerin pek yolunda gitmediği yönündeki verilere bir yenisi de otomobil pazarından geldi. Geçen yıl, ilk 6 ayda 353.348 araç satılan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ilk 6 ayında %44,77 daralma yaşadı ve toplam satılan araç sayısı 195.144 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 275 bin 870 adet otomobil satılırken bu yıl, %43,31 düşüşle 156 bin 378 adet otomobil satıldı. Ticari araç satışlarında ise düşüş, %49,97 oldu ve toplam satış 48 bin 776 adet olarak gerçekleşti.

Pazardaki daralma özellikle haziran ayında kendini hissettirdi. ÖTV ve KDV indirimlerinin 30 Haziran'da sona erecek olmasından dolayı işini şansa bırakmak istemeyen vatandaşlar, alım işlemlerini tamamlamıştı.

Haziran ayında hem geçen yılın aynı ayına göre hem de yılın geri kalanına göre satılan araç sayısında düşüş gözlemlendi.