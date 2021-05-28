Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden Yasin Ünal (36) yönetimindeki 06 AR 7591 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, bu sırada bölgeden geçen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptı. Sağlık ekiplerine haber verip yola dubalar koyarak önlem alan ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz